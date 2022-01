Parângul luat cu asalt de turiști Turiștii au luat cu asalt stațiunea montana Parang. In perioada sarbatorilor de iarna, mai exact in perioada 24 ianuarie 2021 – 2 decembrie 2022 la cele doua telescaune incasarile au fost de 151.610 lei. Din estimarile reprezentanților administrației locale de la Petroșani, circa 11.000 de turiști au fost in Parang in cele doua saptamani din perioada sarbatorilor de iarna. Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Petroșani, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Schiabil Parang, aduce la cunoștința noul program de funcționare pentru Telescaunul TS -3 (care… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

