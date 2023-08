Paramount Global a ajuns la un acord in noiembrie 2020 pentru a-si vinde participatia la Penguin Random House pentru 2,18 miliarde de dolari, dar a renuntat la tranzactie doi ani mai tarziu, dupa ce fuziunea dintre gigantii editoriali a fost blocata de instantele americane in baza legilor concurentei. „Suntem incantati ca am ajuns la un acord privind o tranzactie care restituie o valoare excelenta actionarilor Paramount, in timp ce pozitioneaza Simon & Schuster impreuna cu KKR pentru urmatoarea sa faza de crestere”, a comentat seful Paramount, Bob Kakish, citat intr-un comunicat de presa. Tranzactia…