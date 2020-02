Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” are venituri lunare de peste 1,8 milioane de lei din darea in arenda a spațiilor pe care le are in gestiune, se arata intr-un raspuns al instituției, semnat de directorul Ion Grosu, la solicitarea deputatului Dumitru Alaiba.

- Andrei Cristian Ciungu, susținut de PMP, este unul dintre cei doi subprefecti de Argeș. Acesta a fost numit ieri, 4 februarie, in aceasta funcție de premierul Ludovic Orban. Tot ieri, Emanuel Soare, prorector al Universitatii de Stat din Pitesti, susținut de PNL, a fost numit pe funcția de prefect.…

- Angajații instituțiilor culturale se plang ca nu și-au ridicat salariile pentru luna decembrie și i-au cerut ministrului Educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici sa intervina. Angajatul Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu", Victor Vdovicenco, a postat astazi un mesaj pe Facebook,…

- Duminica, 26 ianuarie, iubitorii de opereta se vor putea bucura de reprezentatia cu "Voievodul tiganilor", spectacol a carui premiera a avut loc la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, in toamna anului trecut, in cadrul Festivalului International al Muzicii si Dansului. Povestea…

- La 50 de ani și-a descoperit talentul: Povestea unui italian, stabilit in Moldova / Mario Caporaso și-a deschis o afacere in Moldova, iar pe langa business urmeaza ore de canto și spera ca in curand va evolua pe scena Teatrului de Opera și Balet "Maria Bieșu". In Italia, barbatul se afla…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a pregatit pentru vineri, 17 ianuarie, un concert simfonic cu lucrari din creatia romanticului german Johannes Brahms. In concertul "Va place Brahms ldquo;, al carui titlu a fost inspirat de celebrul roman de dragoste al scriitoarei Franccedil;oise…

- Doua interprete din Chisinau au ales o maniera indrazneata de promovare a muzicii clasice. Absolventele Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice sunt pasionate de muzica lui Ceaikovski, dar fac preluari si din repertoriul lui Michael Jackson cu instrumente electronice, care le

- De astazi, orice doritor poate pretinde la automobile noi sau sume generoase de bani, oferite de Loteria Naționala în cadrul ”Lunii darurilor”. În perioada 2 decembrie 2019 - 14 ianuarie 2020, 30 de norocoși se vor alege cu mașini noi sau cu premii de câte 150 de mii…