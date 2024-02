Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgența, luni, pentru a discuta despre atacurile efectuate de forțele SUA in Irak și in Siria, spun jurnaliștii de la AFP, potrivit B1Tv, care citeaza Sky News . Surse diplomatice susțin ca intalnirea va avea loc luni, la ora locala 16 (ora Romaniei…

- ”Banca Transilvania acorda o finantare de aproape 32 de milioane de euro companiei Softronic (Craiova) pentru modernizarea a 19 locomotive electrice, beneficiarul fiind CFR Calatori”, anunta banca. BT este principalul finantator al Softronic, cu care colaboreaza de peste 20 de ani. Prin aceasta noua…

- Primaria orașului Siret incheie acest an cu un bilanț record in ceea ce privește volumul investițiilor. Așa cum a declarat primarul Adrian Popoiu, valoarea investițiilor finalizate in acest an depașește 20 milioane de euro din fonduri europene ”cu mult peste bugetul propriu pe mai mulți zeci de ani,…

- Incasarile realizate pana la sfarșitul lunii noiembrie de municipalitatea Targu Mureș au fost de 628,4 milioane de lei, reprezentand circa doua treimi din cel mai mare buget local aprobat de pana acum, cel al anului 2023, in valoare de 974,8 milioane de lei. Potrivit conducerii Primariei, se preconizeaza…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) CEZ Vanzare, firma de furnizare de energie electrica și gaze naturale din cadrul grupului CEZ, ale carui afaceri au fost cumparate de fondul australian de investiții Macquarie Asset Management, ar fi din nou de vanzare, și exista cel puțin doua companii interesate, dupa cum…

- Primaria și Consiliul Local Carei anunța cu regret dispariția fulgeratoare a fostului consilier local din partea UDMR, Tempfli Vasile, unul dintre cei mai longevivi aleși locali ai urbei noastre, care a lasat un gol imens in sufletele noastre. ,,Va ramane veșnic in inimile noastre, ca un om de mare…

- Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- In sala festiva a primariei din Ilva Mare, a avut loc marti, 14 noiembrie 2023, sarbatoarea cartii si spiritualitatii ilvene, sub egida ASTREi ilvene, a primariei si a Ligii Scriitorilor, Filiala Nasaud, sub deviza - "Intotdeauna pentru cultura, sub puterea lui Dumnezeu" (Culture Semper in virtute dei).…