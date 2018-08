Stiri pe aceeasi tema

- Suntem al patrulea cel mai mare crescator de oi din Uniunea Europeana, insa importam masiv carne de oaie. Romania a importat carne de oaie de 3,5 mil. euro in 2017, inclusiv din Noua Zeelanda, adusa de la circa 17.500 de kilometri distanta. Mandru de campania Alege Oaia, ministrul Petre Daea afirma…

- Bogatii Europei consuma produse „no-name“, romanii cauta inca branduri. Mai exact, cota de piata este direct proportionala cu puterea de cumparare, si nu invers cum s-ar putea crede. Marcile private au o pondere de sub 15% pe piata FMCG din Romania, pe cand in tarile dezvoltate din Vest…

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat, astazi, la Timișoara, ca declarația de ieri a lui Liviu Dragnea este de un “cinism fara precedent” și l-a comparat pe președintele PSD cu Nicolae Ceaușescu. “Ceea ce se intampla acum in Romania este comparabil fara indoiala cu ceea ce s-a intamplat in 1989 și intr-o…

- Au statut social peste medie, o locuinta proprie, studii superioare sau chiar post-universitare si varsta trecuta de 30 de ani. Este profilul romanilor care isi doresc cu ardoare un copil dar care, din diverse cauze medicale, nu-l pot avea. La pol opus, prea multi romani care au numerosi copii nu reusesc…

- Parlamentarii si-au exprimat aprecierea pentru „copiii din Romania“ si au recunoscut faptul ca, de multe ori, proiectele lor nu i-au avut in vedere pe cei care vin din urma. Romania e o „natiune cu vocatie, cu copii inzestrati. Din nefericire, cu politicieni prosti tare de tot“, a fost concluzia deputatului…

- „Ne uitam la oportunitati in zona materialelor de constructii, prin achizitii sau extinderi. La nivel mondial, CRH face tranzactii anual, asa ca nu excludem posibilitatea uneia si in Romania, in 2018 sau in 2019. Totul depinde insa de investitiile in infrastructura”, spune Gustavo Navarro, managing…

- In perioada 11-13 mai, Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO), prin filiala APAH Transilvania (APAH-T), organizeaza Conferința Regionala – HepatoPac. In cadrul evenimentului desfașurat la Cluj-Napoca, specialiști din domeniul medical și pacienți discuta despre ultimele modificari…

- Judetul Bistrita-Nasaud a fost, cel putin teoretic, pionier cand a venit vorba de sistem de management integrat al deseurilor. Desi colectarea selectiva a deseurilor era o conditie esentiala pentru ca proiectul sa functioneze, din cauza faptului ca gunoiul s-a adunat la gramada, celula s-a umplut prea…