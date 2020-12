Stiri pe aceeasi tema

- FT: UE vrea sa incheie o noua alianța cu SUA, ca sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din epoca Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial a atins miercuri la 60 de milioane, iar cresterea se accelereaza, Statele Unite raportind un numar record de spitalizari, potrivit calculelor efectuate de Reuters. Autoritatile din Statele Unite, care sint cea mai afectata…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma ca administrația democratului Joe Biden va trebui sa ia masuri rapide pentru a restabili canalele de comunicare cu China, avertizând ca tensionarea relațiilor din timpul președinției Trump ar putea escalada într-un conflict armat, scrie…

- Inregistrarile fiscale arata un cont bancar nedeclarat anterior, exitent in China, si controlat de Trump International Hotels Management. Din acest cont au fost platiti 188.561 dolari sub forma de impozite, in China, intre 2013 și 2015, in legatura cu potențiale tranzacții de licențiere. Anterior,…

- Raportul arata ca o femeie sanatoasa de 37 de ani „a fost confirmata cu mielita transversa" dupa ce a primit a doua doza de vaccin, și a fost spitalizata pe 5 septembrie. Patru zile mai tarziu, AstraZeneca a negat acuzațiile potrivit carora un participant ar fi fost confirmat cu aceasta stare neurologica…

- Surse: Cumparatorii diviziei TikTok din SUA vor detine o participatie de cel putin 60% la aceasta. Walmart ar putea intra in acționariat, alaturi de Oracle Investitori si companii americane, intre care Oracle, vor detine o participatie de cel putin 60% la operatiunile din SUA ale companiei TikTok, a…

- Departamentul Trezoreriei a trimis, miercuri seara tarziu, companiei chineze ByteDance, un document revizuit, pentru a raspunde ingrijorarilor legate de securitatea nationala, iar acesta a fost acceptat de compania mama a TikTok, a spus sursa. Noua companie, numita TikTok Global, va avea majoritatea…