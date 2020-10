Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Arad au descins, in aceasta dimineața, la sediul Direcției de Sanatate Publica Arad, la sediul Spitalului Județean Arad și la laboratoarele celor doua instituții, intr-o ancheta coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad, scriu jurnaliștii de la pressalert.ro. Conform primelor…

- Pe masura ce se apropie sezonul gripal, unii americani și, in special, parinții, sunt ingrijorați ca, daca aceștia sau copiii lor ar trebui sa se imbolnaveasca, este posibil sa nu fie ușor sa știm ce boala au – gripa sau Covid-19. Corespondentul in zona medicala a New York Times a generat un adevarat…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Aproximativ trei sferturi din populația globului ar fi dispusa sa se vaccineze anti-coronavirus, daca ar aparea un astfel de vaccin, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial. Institutul a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari transmite Digi24. Dar experți…

- Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi impotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știința spun ca este prima dovada directa a faptului ca aceste anticorpi protejeaza oamenii impotriva reinfectarii, scrie prestigioasa…

- Rusia intenționeaza sa fie prima in lume care a aprobat un vaccin contra coronavirusului, in mai puțin de doua saptamani – in ciuda ingrijorarilor cu privire la siguranța, eficacitatea și daca țara a taiat colțurile esențiale in dezvoltare, transmite CNN. Oficialii ruși au declarat pentru CNN ca se…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii da replica lui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a atacat PSD pentru tergiversarea legii carantinei. Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis este rupt de realitatea și se intreaba cum de a deschis tocmai el subiectul cinismului in politica, in condițiile…