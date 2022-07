Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a reusit sa mentina ”statistica” cresterii economice ”in cea mai mica banda de fluctuatie posibila”, a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt „vitale” pentru pastrarea acestui trend…

- ”Economia Romaniei este in crestere, o spun datele Institutului National de Statistica. Primul trimestru al anului a inregistrat o crestere de 6,4%, fata de perioada similara a anului trecut si de 5,1% fata de ultimul trimestru. Am reusit sa mentinem statistica cresterii economice in cea mai mica banda…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea in tara noastra fara conturi blocate daca vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului, prevede Ordonanta de Urgenta pentru…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada ianuarie-aprilie, au insumat 2.488.600 persoane, in crestere cu 33,8% fata de perioada similara din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.Economia…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…

- "Semnalul de incredere transmis de Guvern investitorilor romani si straini este reconfirmat de evaluarile recente ale Agentiilor Standard & Poor's si Fitch Ratings. Romania este o tara sigura pentru investitii, ofera stabilitate si oportunitati, acesta este mesajul constant pe care l-am transmis mediului…