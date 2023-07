Stiri pe aceeasi tema

- Natura salbatica revine in orașe din Europa, cum ar fi Frankfurt și Barcelona, dupa ce autoritațile au realizat ca spațiile verzi neingrijite aduc beneficii locuitorilor din aglomerarile urbane.

- Dana Budeanu, mesaj scandalos dupa moartea lui Stephan Pelger: "Alo! Drogatzii dan shoubizz, vedeți ca nu sunteți la Haliwood!". Dana Budeanu intervine și ea in scandalul legat de moartea neașteptata a creatorului de moda Stephan Pelger. Aceasta a transmis un mesaj extrem de dur cu privire la decizia…

- OnePlus e cea mai noua companie din domeniul pliabilelor si isi va lansa primul sau astfel de telefon in al treilea trimestru al acestui an. Aflam acum ca OnePlus Fold debuteaza la New York in august. Informatia vine de la o sursa bine conectata, care nu prea da gres cu zvonurile. Inseamna ca OnePlus…

- Ucraina cere Europei sa isi majoreze semnificativ livrarile de energie electrica, dupa atacurile rusesti impotriva infrastructurilor energetice din Ucraina si a distrugerii barajului de la Kahovka care a provocat inundatii in sudul Ucrainei, a declarat ministrul Energiei, German Galuscenko, intr-un…

- Fundașul dreapta Darius Oroian (19 ani), unul dintre cei 16 fotbaliști la care CSA Steaua a renunțat zilele trecute, a semnat cu Sepsi OSK. Ce salt pentru Darius Oroian, tanarul fundaș dreapta care a adunat 21 de apariții pentru Steaua in acest sezon. Liber de contract dupa desparțirea de „militari”,…

- Tarifele pentru camerele de hotel din SUA si Europa sunt in crestere, si ar putea sa se scumpeasca si mai mult, pentru ca oferta nu a reusit sa tina pasul cu cererea, apreciaza directorii din industrie intervievati de Reuters.Pe piata din SUA, oferta de camere de hotel abia a crescut, in conditiile…

- Generalul Mark Hertling, fost comandant al forțelor americane din Europa, a oferit marți o reacție la cald dupa aruncarea in aer a barajului din Nova Kakhovka, afirmand ca aceasta va avea repercusiuni majore asupra ofensivei ucrainene. „O parte a barajului Nova Kakhovka a fost distrus/a eșuat. Inundațiile…