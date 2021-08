Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa infiinteze un parc zoologic in zona Sugas Bai, care ar putea deveni o atractie turistica, dar, in acelasi timp, ar putea fi folosit si pentru activitati pedagogice si educatie ecologica. Administratorul public al municipiului Sfantu Gheorghe, Czimbalmos…

- Membru al Academiei Romane, geologul Ioan I. Bucur s-a nascut la 10 august 1951. A studiat la Sibiu, la Liceul Brukenthal, apoi la Cluj-Napoca, la Universitatea „Babes-Bolyai”, unde in 1975 si-a luat diploma de geolog, iar in 1991 a devenit „Doctor in geologie” cu teza „Studiul Jurasicului si Cretacicului…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un „format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe a organizat joi, 1 iulie, a XI-a ediție a Cupei SPRINT in bazinul olimpic de 50 metri al bazei sportive Sepsi Rekreativ din Sfantu Gheorghe. Chiar in ziua redeschiderii bazei sportive dupa perioada pandemiei, aproximativ 200 de sportivi, care au reprezentat…

- In preajma Zilei Drapelului Național,Tricolorul romanesc care urma sa fie inalțat pe catargul de la Monumentul Ostașului Roman din Sfantu Gheorghe, in cadrul ceremoniei care a avut loc sambata, 26 iunie a.c., a fost strans la piept, in fața Crucii Eroilor de pe Caraiman, de cei 22 de participanți…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a fost premiat de catre organizatia internationala ESO Angels si Societatea Europeana de Stroke pentru rapiditatea si calitatea ingrijirii pacientilor cu accidente vasculare cerebrale (AVC). Potrivit conducerii institutiei, doar 11 dintre cele 40…

- potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Dezvolarii, dintre acestea, 9 proiecte vizeaza dezvoltarea infrastructurii cultural-educative si recreative, cresterea eficientei energetice si modernizarea sistemului de iluminat public in urmatoarele localitati: – municipiul Fagaras (jud. Brasov),…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va permite accesul in salile de nasteri a tatilor copiilor sau a apartinatorilor femeilor gravide, in prezent lucrandu-se la un regulament pe baza caruia se va putea realiza acest lucru, a anuntat, miercuri, conducerea institutiei. „Este o recomandare…