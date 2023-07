Stiri pe aceeasi tema

- Franța marcheaza astazi Ziua Naționala. In toata Republica Franceza, va rasuna azi mesajul democratic: „Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Cu 66,6 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2014, Franța este o țara cu un indice al dezvoltarii umane foarte ridicat. Capitala țarii este orașul Paris, limba…

- Asta, dupa ce autoritațile au interzis grupurilor de protestatari sa mai iasa pe strazi in marile orașe, dupa lasarea intunericului. Președintele Emmanuel Macron și-a amanat o vizita de stat in Germania, pentru a rezolva criza interna, insa ar exista semnale ca spiritele se calmeaza. Franța e in flacari.…

- Fumul din Canada a ajuns luni in Europa Occidentala, insa particulele fine pe care acesta le conține sea fla la kilometri altitudine, fiind „puțin probabil” ca acesta sa aiba impact asupra calitații aerului din Eeuropa, a transmis programul european Copernicus, transmite AFP, potrivit Agerpres, noteaza…

- Summitul pentru un Nou Pact Financiar Global a inceput joi in capitala Franței, Paris, in prezența a peste 300 de participanți din diferite sectoare. Premierul chinez Li Qiang este in Franța intr-o vizita oficiala și a fost invitat sa participe la intrunire. Sistemul financiar internațional „este rezultatul…

- Daca exista o lecție de invațat din acest „non-debate“ lamentabil privind pensiile, aceasta este nepregatirea extraordinara a Franței și, mai larg, a Europei, de a stapani provocarile pe termen lung, scrie economistul Jaques Attali. Fostul consilier al președintelui Francois Mitterrand și fondator al…

- Doua persoane fara adapost, un barbat si o femeie, au murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce au fost lovite de o garnitura de metrou la Paris, informeaza pompierii, compania de transport public din capitala Frantei (RATP) si surse apropiate de dosar, relateaza AFP. In jurul orei locale 00:45…

- Magistrații francezi decid peste o luna daca Prințul Paul va fi extradat in Romania. El a fost condamnat definitiv la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocerii ilegale a Fermei Baneasa. Autoritațile romane au solicitat sa fie adus in țara, ca sa iși execute pedeapsa.Dupa aproape trei…