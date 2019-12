Paradă militară de 1 Decembrie, la Timișoara Bulevardul Take Ionescu a fost locul unde, duminica, de Ziua Naționala a Romaniei – 1 Decembrie – a avut loc deja tradiționala parada militara. Oficialitațile au fost la locul lor, la tribuna, iar copiii au fost cei mai bucuroși, in public, cu stegulețe și cu ochii mari, urmarind soldații, fiind atenți la uniforme și tehnica din dotare. The post Parada militara de 1 Decembrie, la Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

