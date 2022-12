Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele de lupta nu au mai participat, joi, la parada de la București din cauza ca plafonul de nori este foarte jos, a anunțat șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu. „Din pacate nu vom putea survola la București. Prognoza nu ne permite. Asta nu inseamna ca avioanele noastre nu…

- In ziua in care se implinesc 104 ani de la Marea Unire, in Capitala va avea loc parada militara, la Arcul de Triumf. O ceremonie militara de Ziua Nationala a Romaniei este programata sa se desfașoare, joi, 1 decembrie, și la Alba Iulia. Peste mai puțin de trei ore urmeaza sa inceapa tradiționala parada…

- Parada militara de 1 Decembrie 2022. La ce ora incepe defilarea de Ziua Naționala a Romaniei, conform autoritaților. Romanii vor avea posibilitatea sa participe la defilarea organizata, azi, la Arcul de Triumf din București. Anul trecut, din cauza pandemiei, participarea a fost mult restransa, astfel…

- O parada militara cu circa 1.000 de militari și 60 de mijloace tehnice, o masa populara, concerte, expoziții, focuri de artificii de zi și de noapte vor avea loc la Alba Iulia joi, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.

- Municipiul Targoviște a intrat in febra pregatirilor de Ziua Naționala a Romaniei. Astazi, in vechea cetate de scaun a Țarii Romanești s-au putut observa pregatirile pentru parada de 1 Decembrie 2022, care va avea loc la Monumentul Eroilor din Piața „Tricolorului”, din centrul orașului. In cadrul unei…

- Ziua Naționala la Alba Iulia: Parada militara cu peste 800 de militari, elicoptere IAR 330 SOCAT și avioane F-16. PROGRAM 1 Decembrie 2022 – Ziua Naționala la Alba Iulia: Defilarea militara din acest an va fi susținuta de aproximativ 850 de militari. Parada se va desfașura pe Bulevardul 1 Decembrie…

- Ziua este celebrata in onoarea militarilor romani si pentru evocarea faptelor de arme si a evenimentelor cu semnificatie majora din istoria moderna si contemporana a Armatei Romane. Iata programul ceremoniilor militare, depunerilor de coroane si activitatilor comemorative.

- Ca in fiecare an, Municipiul Sebeș se pregatește sa omagieze, intr-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele campuri de batalie pentru apararea țarii, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: Armata Romana. Ceremoniile vor avea loc in prezența…