Stiri pe aceeasi tema

- Sute de evenimente au fost planificate in Italia pentru a marca 700 de ani de la moartea poetului national Dante Alighieri, in ciuda pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Culturii, Dario Franceschini, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Lecturi, expozitii, concerte si simpozioane se afla pe…

- ”Astazi, 25.02.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului Post-ul Circa 100 de persoane sunt anchetate dupa ce au luat ilegal indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul pandemiei…

- Gospodariile din Franta au acumulat anul trecut economii in valoare de pana la 120 de miliarde de euro, in conditiile in care carantinele au limitat cheltuielile iar ajutoarele guvernamentale au permis gospodariilor sa isi mentina veniturile, estimeaza Banca Centrala a Frantei, transmite Bloomberg.…

- Moralul mediului de afaceri german s-a imbunatațit peste așteptari in februarie, ajungand la cel mai ridicat nivel din octombrie, cu sectorul industrial impulsionand cea mai mare economie din Europa, in ciuda restricțiilor impuse de coronavirus, a anunțat luni institutul ifo, citat de Reuters.…

- Samsung Electronics și-a raportat caștigurile din al patrulea trimestru, compania caștigand mai mulți bani in 2020 decat anul anterior, in ciuda provocarilor pandemiei COVID-19. Profitul operațional a fost de pana la 32,1 miliarde de dolari din 211,5 miliarde de dolari cifra de afaceri, creșteri de…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat vineri ca anul trecut a livrat 566 de avioane comerciale, cu 34% mai putin decat cele 863 de aeronave livrate in 2020, pe fondul dificultatilor provocate de pandemia de Covid-19 companiilor aeriene din intreaga lume, transmite AFP. In pofida…

- Derulat de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN), programul se adreseaza copiilor cu scleroza multipla. Scleroza multipla este o boala inflamatorie mediata autoimun, caracterizata prin modificari ale sistemului nervos central. Chiar daca boala afecteaza de obicei adulții, exista…

- Cantareata americana Gwen Stefani si iubitul sau Blake Shelton s-au logodit in urma cu doua luni, la ferma lor din Tishomingo, Oklahoma, si isi fac deja planuri de nunta, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Gwen Stefani si Blake Shelton sunt nerabdatori sa ajunga in fata altarului si, avand…