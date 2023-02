Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul pentru Ucraina este in valoare de 9,9 miliarde de dolari sub forma de finantare nerambursabila “pentru a ajuta Ucraina sa vina in intamplinarea nevoilor critice ale cetatenilor sai, inclusiv in domeniul sanatatii, educatiei si serviciilor de urgenta”. Casa Alba a anuntat, de asemenea, sanctiuni…

- "Toata Ucraina care ramane sub conducerea Kievului va arde", il citeaza jurnalista Nadana Fridrikhson pe Medvedev declarandu-i intr-un interviu scris.Fridrikhson l-a intrebat pe Medvedev, care, in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Securitate rus, a devenit una dintre cele mai agresive figuri…

- Noile regiuni ale Rusiei nu sunt inca pe deplin protejate de amenintari, asa ca operatiunea militara speciala continua, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care, pe de alta parte, a infirmat informatii aparute in presa elvetiana potrivit carora Washingtonul ar fi propus…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Statele Unite ale Americii(SUA) au desemnat oficial joi compania militara privata rusa Wagner drept „organizatie criminala transnationala” si a blocat activele acesteia din SUA, pentru ajutorul pe care i-l acorda armatei ruse in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters. Aceasta decizie se inscrie in…

- Consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici si-a inaintat demisia marti, dupa criticile aspre starnite de afirmatiile sale in care sugera ca racheta ruseasca ce a ucis cel putin 41 de oameni in orasul ucrainean Dnipro a fost doborata de Ucraina, transmite Reuters. Arestovici si-a anuntat demisia…

- Comisia Europeana a emis vineri o propunere de a amenda companiile cu cel putin 5% din cifra lor de afaceri la nivel mondial, daca incalca sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…