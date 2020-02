Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Universitatii Craiova , Cristi Barbut, isi doreste foarte mult ca Universitatea Craiova sa se impuna si la Iasi, in confruntarea de sambata, de la ora 20.00, contra lui Poli. Acesta stie ca misiunea nu va fi usoara, dar crede ca alb-albastrii pot gasi drumul spre victorie. „Trebuie sa mergem…

- Astazi, la Casa Fotbalului , in sala “Nicolae Dobrin”, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Conform tragerii la sorti, Universitatea Craiova se va duela cu formatia Poli Iasi. Partida se va disputa pe terenul formatiei din Moldova. Celelalte partide din sferturi sunt…

- FC Viitorul disputa duminica, 9 februarie, de la ora 20.00, primul meci din noul an pe teren propriu in Liga 1, intalnind la Ovidiu, pe stadionul central al complexului "Academiei Hagildquo;, U Craiova, in etapa a 24 a a campionatului. In etapa precedenta, ambele formatii au castigat: FC Viitorul in…

- Programul / rezultatele meciurilor din etapa a 23-a din Liga 1: Vineri, 31 ianuarie: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaș 3-1. Sambata, 1 februarie: Academica Clinceni – FC Voluntari 1-2, FC Hermannstadt – Sepsi 2-2, Dinamo – Astra Giurgiu 2-0. Duminica, 2 februarie – ora 17.00: Chindia Targoviște…

- GAZ METAN-VIITORUL 1-0. GUnicul gol al partidei a fost marcat de Nasser Chamed (58), din lovitura libera. Gaz Metan si-a creat mai multe ocazii mari de gol, dar portarul Catalin Cabuz a avut o evolutie excelenta, salvand situatia in min. 16 (Chamed), 24 (Dumitru Cardoso, Chamed), 37 (Chamed), 45+1…

- Daca in runda a 16-a jucatorii Universitatii Craiova nu s-au remarcat, de data aceasta clubul oltean are reprezentanti in echipa etapei. Asta se datoreaza jocului bun prestat de Stiinta pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, meci castigat clar, cu 3-0. Astfel, gruparea din Banie are in „unsprezecele“…

- Liga I / Programul meciurilor din etapa a 17-a: Vineri, 22 noiembrie – ora 20.30: CFR Cluj – Chindia Targoviște.Sambata, 23 noiembrie – ora 18.00: Poli Iași – FC Voluntari, ora 20.30: FCSB – Astra Giurgiu.Duminica, 24 noiembrie – ora 13.30: Academica Clinceni – Dinamo, ora 16.30: Gaz Metan Mediaș –…