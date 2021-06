Păpădia | Care sunt beneficiile sale pentru sănătate Papadia are multiple beneficii pentru sanatate. Care sunt numeroasele proprietați ale acestei plante? Cum sa o utilizezi pentru a beneficia de calitațile sale terapeutice? Cui ii este recomandata? Afla raspunsurile din acest articol. I se mai spune „dintele leului”. Papadia (Taraxacum officinale) este o planta perena care aparține familiei Asteraceae,... The post Papadia | Care sunt beneficiile sale pentru sanatate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Plimbarilor este o sarbatoare neoficiala, dar foarte populara in mai multe țari ale lumii. Se concentreaza pe incurajarea oamenilor sa incetineasca și sa se bucure de viața, mai degraba decat sa se grabeasca orbește prin ea. Se crede ca Ziua Mondiala a Vanatorii a fost creata in…

- Tequila este una dintre cele mai consumate bauturi alcoolice la nivel mondial si este 100 mexicana, dar consumul sau in exces poate fi cauza a multor boli. Cu toate acestea, atunci cand este bauta cu masura, poate avea chiar beneficii pentru sanatte, deoarece provine din agave, arata un studiu realizat…

- Beneficiile pentru sanatate ale papadiei Papadia este o sursa bogata de vitamina A, C, D, vitamine din compexul B precum si minerale cum ar fi fier, potasiu si zinc. In mod traditional, radacinile si frunzele de papadie au fost utilizate pentru tratarea problemelor hepatice. In medicina traditionala,…

- Pandemia de coronavirus a regândit modul în care angajatorii își recomenseaza salariații în cadrul pachetelor extra-salariale. Chiar daca cardurile și tichetele de masa și cadou ramân în continuare în topul preferințelor, abonamentele de sanatate au urcat în…

- Danemarca va inceta sa administreze vaccinul COVID-19 al AstraZeneca in totalitate, dupa apariția multor cheaguri de sange, relateaza Reuters . Decizia a fost luata „dupa raportarea unor cazuri grave de formare de cheaguri de sange la persoane care au fost vaccinate cu vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca“,…

- O explozie de banuti aurii si pufosi ne intampina in aceasta perioada. De cand iesim din casa, parca pentru ne dau binete si a ne invita sa fim sanatosi, veseli si optimisti. Ii vedem in spatiile verzi din jurul blocurilor, pe langa alei, in parcuri si chiar pe aleile pietrite, parca infruntand orice…

- O explozie de banuti aurii si pufosi ne intampina in aceasta perioada. De cand iesim din casa, parca pentru ne dau binete si a ne invita sa fim sanatosi, veseli si optimisti. Ii vedem in spatiile verzi din jurul blocurilor, pe langa alei, in parcuri si chiar pe aleile pietrite, parca infruntand orice…