Stiri pe aceeasi tema

- Un cercetator a adus la lumina un document surprinzator din arhivele Vaticanului, care sugereaza ca Papa Pius al XII-lea, liderul Bisericii Catolice in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ar fi știut mai multe despre Holocaust decat se credea anterior. Scrisoarea, adresata secretarului personal…

- Oleh Nikolenko, purtator de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, spune ca influencerii chinezi au intrat „ilegal” in „orașul ocupat temporar”, au petrecut la ruinele teatrului din Mariupol, iar una dintre „bloggerițe” a cantat piesa „Katiușa”, „unde armata rusa a ucis peste 600 de oameni nevinovați”,…

- Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, Bogdan Antoniu, profesor de istorie la Universitatea București, specializat, printre altele, in Istoria Relațiilor Internaționale și Istoria SUA, creioneaza un portret al primelor doua decenii de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si cei din Negru Voda au descoperit intr-un camion o cantitate impresionanta de tigarete. In compartimentul marfa, condus de un bulgar, politistii au descoperit 125.000 de pachete cu tigarete, fara timbru fiscal. Valoarea estimata este de peste 600.000…

- Guvernul polonez a insistat marti ca Ucraina trebuie sa accepte „exhumari si procese adecvate” legate de masacrul de la Volinia, comis de nationalisti ucraineni in Al Doilea Razboi Mondial si care ramane in prezent o tema spinoasa in relatiile bilaterale, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- 100.000 de tigarete in valoare de 120.000 lei au fost descoperite de politistii de frontiera in P.T.F. Vama Veche . Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, in interiorul unui autocar, pe sensul de intrare…

- Episcopii romano-catolici ar trebui sa discute despre modul in care Biserica poate fi mai primitoare fata de persoanele LGBTQ+ si cele divortate, sa reflecteze asupra modului de a oferi femeilor mai multa putere de decizie si sa le permita sa fie hirotonite diaconi, se arata intr-un document al Vaticanului…