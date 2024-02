Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump – posibil nou președinte in SUA – a laudat armata Rusiei pentru priceperea sa. El a invocat date istorice in acest sens. „Rusia, ce au facut? L-au invins pe Hitler, l-au invins pe Napoleon. Da, sunt o mașina de razboi”, a declarat Trump marti la o reuniune politica in South Carolina.Trump…

- Publicația americana, citata de Associated Press (AP) menționeaza ca negociatorii americani au pregatit un draft al acordului, incluzand propunerile Israelului și ale Hamas și chiar daca raman prudenți, sunt optimiști ca acesta ar putea fi adoptat in aproximativ 2 saptamani.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Biserica Romano-Catolica ar trebui sa se "gandeasca serios" la posibilitatea de a permite preotilor sa se casatoreasca, a declarat un inalt oficial al Vaticanului si consilier al Papei Francisc intr-un interviu publicat duminica, relateaza Reuters, conform news.ro."Este probabil prima data cand spun…

- Israelul a bombardat in noaptea de sambata spre duminica zone din Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, iar luptele au continuat pana duminica dimineața. De asemenea, armata isralieana a anunțat ca a lansat duminica dimineața lovituri „pe scara larga” care au vizat ținte ale gruparii Hezbollah din Liban.…

- Armata israeliana a anunțat ca a incercuit orașul Khan Younis, din sudul Gazei, unde susține ca sunt ascunși principalii lideri Hamas, dupa ce și-a extins operațiunile militare in sudul teritoriului palestinian. In acest timp, situația civililor Fașia Gaza este „apocaliptica”, spune cel mai important…