- ​Papa Francisc a numit, miercuri, prima femeie care detine un post de rang înalt în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, centrul diplomatic si administrativ de la Vatican, dominat de barbati, relateaza Reuters, citat de Agerpres.Francesca Di Giovanni, de origine italiana,…

- Papa Francisc si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu riscurile unui "conflict la scara mai larga', in conditiile cresterii tensiunilor intre Iran si Statele Unite, si a cerut o implicare mai mare a comunitatii internationale pentru pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si dpa potrivit Agerpres…

- Cu puloverul sau in dungi, zambetul sincer si visul de a deveni fotbalist, Mikail Akar seamana cu orice baiat de sapte ani, insa, acest copil-minune al expresionismului face valuri de cativa ani pe scena artistica, relateaza joi AFP. Supranumit de presa germana ''mini Picasso'', baiatul…

- Duminica seara, la ora 19 la Catedrala Romano-Catolica „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași vom aprinde o stea pentru comunitatea noastra de Ziua Mondiala a Saracilor! Este invitația Centrului Diecezan Caritas Iași pentru ieșenii care vor sa fie solidari și sa susțina cauza familiilor sarace. In…

