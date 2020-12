Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 - 8 martie Papa Francisc va merge in Irak in perioada 5 - 8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Matteo Bruni a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmand sa faca o calatorie apostolica in timpul careia…

- Papa Francisc va face o vizita in Irak, in perioada 5-8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Acesta a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmand sa viziteze Bagdad, Irbil, Mosul și Qaraqosh, transmite Mediafax, citata…

- Papa Francisc va vizita Irakul in luna martie a anului viitor, a anunțat, luni, biroul de presa al Vaticanului, informeaza CNN.Calatoria Suveranului Pontif in aceasta țara devastata de razboi ar putea fi prima deplasare in afara Italiei pe care acesta o ofectueaza de la debutul pandemiei de coronavirus.Papa…

- Provincia Salah ad-Din din nordul Irakului a declarat duminica trei zile de doliu dupa cele zece victime ale unui atac jihadist comis sambata seara, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Sase militari si patru civili si-au pierdut viata intr-o ambuscada organizata de islamisti la circa 200 de…

- Irakul va proteja sediile misiunilor diplomatice straine si se va asigura ca doar statul are monopol asupra armelor, a declarat miercuri premierul Mustafa al-Kadhimi la o intalnire cu 25 de diplomati, dupa ce Washingtonul a avertizat ca si-ar putea inchide ambasada de la Bagdad, relateaza Reuters,…

- Cardinalul Luis Antonio Tagle, membru important al administratiei Vaticanului, a contractat noul coronavirus, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, relateaza dpa, citata de Agerpres.