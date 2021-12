Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, care a inceput joi o vizita de doua zile in Cipru, indeamna la ”unitate” si la o ”depasire a diviziunilor”, in contextul in care aceasta insula mediteraneeana, un stat membru al Ununii Europene (UE), se confrunta cu o importanta criza a migratiei, relateaza AFP.

- Peste 240 de migranti, printre care un nou-nascut, au fost salvati de pe Marea Mediterana printr-o operatiune dificila. Aceștia calatoreau spre Italia intr-un vas pescaresc, vechi si supraincarcat, in conditiile unei furtuni deosebit de puternice.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat luni Lituania de ucidere de migranti, dupa informatii privind un alt deces la frontiera de est a Uniunii Europene (UE), informeaza dpa. "In aceasta criza a migratiei, ticalosii au mers atat de departe incat au ucis oameni", a spus Lukasenko in timpul…

- Paza de Coasta din Italia a salvat aproximativ 300 de migranti de pe o barca supraincarcata care intampina probleme in Marea Mediterana incercand sa ajunga in Europa, relateaza Reuters. Unii dintre migranti pluteau in apa cand echipele de salvare au ajuns la barca, la circa 22 de km de coasta…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas s-a intalnit joi la Vatican cu papa Francisc si mai multi responsabili ai Sfantului Scaun care au evocat "necesitatea de a restabili dialogul pentru o solutie cu doua state" in Orientul Mijlociu, a anuntat Vaticanul, relateaza AFP. In cadrul acestei audiente…

- De la 1 octombrie, certificatul verde va deveni obligatoriu pentru a putea intra in Statul Vatican. Nu intamplator, ci pentru ca la ora actuala Vaticanul se afla in plina alerta COVID-19, dupa ce Papa Francisc a intrat in contact cu un episcop infectat. Corespondentul Antena 3 in Italia, Naty Badea,…

- O noua tabara pentru refugiati, care poate gazdui 3.000 de persoane, s-a deschis sambata pe insula elena Samos, relateaza dpa. Centrul se afla la circa 5 km de fosta tabara temporara din apropierea satului Vathy si este inconjurat cu garduri inalte de sarma ghimpata. Organizatii de asistenta a refugiatilor…

- Papa Francisc a trimis in aceasta vara, una dintre cele mai caniculare inregistrate in Italia, 15.000 de inghetate detinutilor incarcerati in cele doua penitenciare din Roma, a anuntat Vaticanul, citat de Reuters. Conform unui comunicat emis marti de Biroul Sfantului Scaun pentru actiuni caritabile,…