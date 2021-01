Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 al companiei americane Moderna, conceput pe baza tehnologiei ARN mesager, ar putea oferi protectie pentru “vreo doi ani”. Așa a declarat, joi, directorul executiv Stephane Bancel, chiar daca sunt inca necesare mai multe date pentru o evaluare definitiva, relateaza Reuters . ARN-ul…

- Vicepresedinta aleasa a SUA, Kamala Harris, si sotul ei, Doug Emhoff, s-au vaccinat marti impotriva COVID-19, transmit Reuters si dpa. ''Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze'', a declarat Harris (56 de ani), dupa ce a primit prima doza de vaccin. ''Literalmente,…

- Companiile Pfizer și Moderna fac verificari la vaccinurile pe care le-au dezvoltat impotriva coronavirusului pentru a vedea daca sunt eficiente impotriva noii tulpini aparute in Marea Britanie, care se raspandește mai rapid. Moderna se asteapta ca imunitatea dezvoltata de vaccinul sau sa protejeze si…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni prima dintre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19 in direct la televiziune, la spitalul Christiana din Newark, statul Delaware, si a indemnat populatia sa se vaccineze cind acesta va deveni mai disponibil, transmit DPA si Reuters, citate de Agerpres.…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter un mesaj in care a anunțat ca vaccinul Moderna a fost aprobat și livrat imediat, deși FDA (Food and Drug Administration) nu a facut public niciun anunț public legat de acest lucru. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit…

- Papa Francisc a spus ca pandemia este „o doamna numita Covid face face mult rau”, precizand, inca o data, ca este obligatoriu ca oamenii sa respecte masurile de protecție pentru a nu permite virusului sa se raspandeasca. Cu toate acestea, nici Suveranul Pontif și nici consilierii sai nu au purtat masca…

- Un barbat care locuiește in aceeași reședința de la Vatican in care locuiește și Papa Francisc a fost depistat pozitiv cu coronavirus și a intrat in izolare, a anunțat biroul de presa de la Vatican, conform Reuters. Barbatul a plecat din reședința Santa Marta și a intrat in izolare alaturi de alte persoane…