- Papa Francisc si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu riscurile unui "conflict la scara mai larga', in conditiile cresterii tensiunilor intre Iran si Statele Unite, si a cerut o implicare mai mare a comunitatii internationale pentru pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si dpa. Semnalele…

- Atacurile iraniene cu racheta au produs reacții in cancelariile occidentale care fac apel la detensionarea situației. Ministrul britanic de externe, Dominic Raab a condamnat atacurile in timp ce președintele Comisiei Europene, Ursula Van der Leyen a cerut revenirea la dialog.

- PSD a transmis miercuri, in contextul conflictului dintre SUA și Iran, ca Romania trebuie sa iși reafirme angajamentele sale fața de NATO și Statele Unite și a exprimat temeri legate de posibile efecte economice.„Partidul Social Democrat considera ca Romania trebuie sa trateze cu responsabilitate…

- Statele Unite nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar începe, a declarat marti secretarul american al Apararii, Mark Esper, potrivit Agerpres.„Noi nu cautam sa începem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti…

- Papa Francisc a facut apel duminica la dialog si retinere la doua zile dupa uciderea unui important comandant militar iranian de catre Statele Unite, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP. In timpul rugaciunii Angelus de duminica de la Vatican, Suveranul Pontif nu a mentionat numele Iranului, insa…

- Incidentul a avut loc in Ajunul Noului An, in Piața Sfantului Petru, unde Papa Francisc a mers pentru a-i saluta pe credincioși. O femeie aflata in mulțime l-a apucat de mana pe Suveranul Pontif si l-a tras spre ea, scrie New York Post.Papa Francisc a fost surprins de gestul femeii și a reacționat,…

- Papa Francisc a primit miercuri un Duster 4x4, modificat special pentru nevoile de mobilitate ale Suveranului Pontif, arata compania Renault, care a oferit și detalii legate de automobilul daruit in cadrul unei intrevederi la Vatican.