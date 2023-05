Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, la finalul summitului G7, ca trupele rusesti se afla in Bahmut, dar orasul "nu este ocupat", a doua zi dupa ce Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului, relateaza AFP, conform AGERPRES."Astazi, ei sunt in Bahmut. Bahmut nu este…

- Sate devastate si familii separate: scenele tragice ale invaziei ruse in Ucraina au fost adaptate pentru teatru de actori ucraineni refugiati in Danemarca, relateaza duminica AFP. CITESTE SI Joe Biden le cere liderilor japonez si sud-coreean sa mearga la o intalnire trilaterala la Washington…

- Presedintele american Joe Biden, aflat in prezent la Hiroshima pentru summitul G7, i-a invitat duminica pe premierul nipon Fumio Kishida si pe presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol la o intalnire trilaterala la Washington, a anuntat un responsabil american, relateaza AFP. CITESTE SI Bogdan Aurescu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele ucrainean.…

- Trupele rusești continua avansul in zona Bahmut, iar pentru a marca avansul, o parte dintre mercenarii Wagner s-au fotografiat exact in locul in care Zelenski s-a pozat cu trupele ucrainene cand a vizitat frontul din Bahmut in decembrie anul trecut.

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, declara intr-o inregistrare video publicata vineri ca orasul ucrainean Bahmut este "practic inconjurat" de fortele rusesti, iar ucrainenii mai au acces la un singur drum de iesire din oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 13:55 Putin, acuzații la adresa NATO. ”Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare”, declara Vladimir Putin in acest interviu acordat postului Rossiya-1.UPDATE 10:26 Armata ucraineana sustine ca ofensivele ruse intreprinse langa Iahidne…