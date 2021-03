Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, aflat in vizita in Irak, a fost intampinat de sute de oameni, duminica, la Irbil si Mosul, unde Suveranul Pontif s-a rugat printre ruinele bisericilor distruse in razboiul cu gruparea jihadista Stat Islamic, potrivit news.ro.La sosirea in Irbil, el a fost primit de Nechirvan Barzani,…

