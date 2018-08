Aceasta intalnire cu "supravietuitori" in parte identificati intr-un comunicat al Vaticanului, s-a desfasurat la sfarsitul zilei de sambata, in prima din cele doua zile ale vizitei papei in Irlanda.

Printre cele opt persoane s-a aflat si o victima, care a dorit sa ramana anonima, a preotului catolic Tony Walsh, care a abuzat de zeci de copii timp de doua decenii, inainte de a fi deferit justitiei si condamnat la inchisoare.

Papa s-a intalnit si cu Marie Collins, in varsta de 70 de ani, care a fost victima timp de 13 ani a abuzurilor comise de un preot in timp ce era internata…