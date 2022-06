Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, susține ca Turcia nu va refuza sa se aprovizioneze cu gaz din Rusia.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sambata victoria tarii sale la Eurovision, legand-o de invazia rusa, scriind pe pagina sa de Facebook: "Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa".

Papa Francisc va vizita Canada intre 24 si 30 iulie, unde este asteptat sa isi reinnoiasca scuzele istorice pentru abuzurile comise timp de decenii in internatele pentru indigeni administrate de Biserica Catolica, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Traditionalele manifestatii de 1 Mai au fost marcate duminica de incidente in Franta si de arestari in Turcia, in timp ce in lume puterea de cumparare se afla in centrul revendicarilor din cauza cresterii inflatiei, relateaza AFP și Agerpres.

Banca centrala a Turciei si-a majorat proiectia de inflatie pentru sfarsitul anului la 42,8% de la 23,2% in ianuarie, invocand impactul costurilor in crestere ale importurilor de energie si deprecierii lirei, relateaza Bloomberg.

Patruzeci de refugiati de origine siriana evacuati din Turcia au fost transferati in Romania, in aceasta luna, in cadrul programului de relocare extra-UE.

Papa Francisc și-a suspendat planurile de a se intalni cu șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, aliat de lunga durata al președintelui Vladimir Putin, potrivit ziarului argentinian La Nacion, citat de Sky News.

Papa Francisc a participat sambata seara, dar nu a prezidat slujba de veghe pascala din Bazilica Sfantul Petru, probabil din cauza unor dureri la picior care l-au forțat sa iși restranga unele activitați, anunța Reuters, conform Mediafax.