Stiri pe aceeasi tema

- Vasluiul a intrat in finala cursei pentru titlul de „Capitala Tineretului din Romania”, alaturi de Oravița și Ploiești. „O zi istorica. Dupa lungi zile de lucru, ședințe, discuții și un draft bine pus la punct, a venit și rasplata: un loc printre finaliști. Vrem sa oferim inapoi comunitații vasluiene,…

- Valeriu Traian Frentiu este unul dintre cei sapte episcopi ai Bisericii Greco-Catolice exterminați de regimul comunist și care au fost beatificati pe 2 iunie 2019, pe Campia Libertatii din Blaj, de catre Papa Francisc. Pe 1 decembrie 1948, Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica a fost scoasa in…

- LA JUDECATA… Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onila, este din nou in fața magistraților Curții de Apel Galați. Și asta dupa ce decizia instanței de a retrimite dosarul anchetatorilor a fost respinsa de caA inceput numaratoarea tre Inalta Curte de Casație și Justiție și dosarul retrimis catre judecare.…

- CONJUNCTURA… Cat timp dosarul de viol al fostului episcop Cornel Onila ratacește prin instanțe, in cautarea unei dreptați tardive, iata ca au inceput sa se incaiere anchetatorii intre ei! Unul dintre polițiștii judiciari de la DNA, ieșit intre timp la pensie, care a fost in echipa de lucru in cazul…

- SUCCES… O veste excelenta a venit ieri, pentru intreg colectivul Scolii „Mihail Sadoveanu” din municipiul Husi! Unitatea a primit titlul de „Scoala de Excelenta”, in cadrul proiectului international „Climate Action”. Distinctia rasplateste implicarea husenilor in tot ceea ce inseamna actiuni educative…

- Titlul de mai sus nu arata nicio aliniere la inițiativa aplicata de cațiva ani in școlile din Romania, numita chiar așa, „Școala altfel”, prin care se incearca un alt mod de a face educație școlara, prin activitați ieșite din tiparele obișnuite, din rigorile metodelor clasice. Titlul mi-a fost inspirat…

- Fostul director general al Combinatului Petrochimic Borzești, Valentin George Anastasiu, a primit, post-mortem, titlul de Cetațean de onoare al municipiului Onești. Consiliul Local a votat in unanimitate, inca din luna aprilie, proiectul de hotarare inițiat de avocata Elena Pașcu Apavaloaie, consilier…

- Titlul de campioana a Romaniei la handbal feminin se va decide duminica, 29 mai, in ultima runda a Ligii Nationale, dupa ce cele doua candidate la cununa cu lauri, CS Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, au obtinut victorii in etapa a 25-a, penultima. Liderul CS Rapid Bucuresti, care la pauza avea asigurat…