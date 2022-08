Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc numește, sambata, 20 de cardinali noi la Vatican, prelati cu opinii apropiate de linia sa doctrinara, o masura care este considerata o etapa suplimentara in pregatirea succesiunii actualului suveran pontif. Obligat sa se deplaseze intr-un scaun cu rotile din cauza durerilor la genunchi,…

- Papa Francisc a lansat miercuri un apel sa ‘se evite riscul unui dezastru nuclear’ in Ucraina, denuntand inca o data ‘nebunia razboiului’, la sase luni de la debutul invaziei ruse, transmit agențiile de presa straine. ‘De sase luni implinite astazi, poporul ucrainean sufera ororile razboiului. ‘Sper…

- Razboiul ucrainean diatrage atenția lumii de la problema foametei in lume, spune Papa Francisc, in timp ce solicita ajutor alimentar urgent pentru o foamete care se profileaza in Somalia și in țarile vecine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Papa Francisc a numit un infirmier de la Vatican pe postul de asistent medical personal. Suveranul Pontif a spus intr-o discuție cu reporteri ca are nevoie de mai multa ingrijire, pe masura ce inainteaza in varsta și merge tot mai greu.

- Papa Francisc a declarat miercuri ca a simtit ca "o palma peste fata" marturiile victimelor violentelor din "scolile rezidentiale" pentru copiii indigeni din Canada conduse de Biserica, in timpul calatoriei sale in aceasta tara saptamana trecuta,

- Aflata la a doua intrunire cu Papa Francisc din viata si la a treia cu un Papa, Charlene de Monaco s-a afisat cu o tinuta neagra, sobra, desi face parte din cele sapte femei care au permisiunea sa poarte alb la Vatican.

- Papa Francisc si-a amanat vineri, sine die, vizitele programate la inceputul lunii iulie in Republica Democrata Congo si in Sudanul de Sud din cauza durerilor sale la genunchi, un anunt surpriza care risca sa aduca din nou in actualitate ingrijorarile legate de starea de sanatate a suveranului pontif,…

- Masacru in Africa unde zeci de oameni au fost uciși in timpul liturghiei de duminica intr-o biserica din Nigeria. Barbați inarmați au atacat o biserica catolica din sud-vestul Nigeriei in timpul slujbei de duminica, ucigand cel puțin 50 de persoane, inclusiv femei și copii, potrivit unui medic al spitalului…