- Duminica, 12 aprilie 2020, solemnitatea Invierii Domnului Nostru Isus Cristos, papa Francisc a prezidat Sf. Liturghie in bazilica San Pietro fara credincioși. Dupa celebrarea euharistica, pontiful a adresat Cetații și Lumii – ”Urbi et Orbi” – tradiționalul mesaj de Paști și a invocat binecuvantarea…

- Azi, credinciosii catolici din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Credinciosii catolici sunt rugati sa nu vina la biserici si sa urmareasca prin live stream Slujba de Florii transmisa de la Vatican.…

- Slujba tinuta de Papa Francisc vineri, singur, in Piata Sfantul Petru a fost vizionata de peste 11 milioane de telespectatori. Suveranul Pontif a rostit o predica speciala adresata „Orasului (Roma) si Lumii"...

- Papa Francisc face apel la toti credinciosii din lume sa rosteasca „Tatal Nostru” astazi, de Buna Vestire. Un gest prin care doreste sa universalizeze rugaciunea ca metoda de combatere a pandemiei de coronavirus, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Papa Francisc indeamna toate confesiunile creștine…

- Papa Francisc a facut apel la credinciosi sa imparta nu sa acumuleze avutia, printre alte sfaturi incluse in mesajul sau adresat cu ocazia inceperii Postului Pastelui Catolic, relateaza luni EFE.In mesajul sau intitulat: "In numele lui Hristos va cerem sa va impacati cu Dumnezeu", papa a explicat…

- Ilie Barbulescu, fost mare jucator al Stelei, a murit in noaptea de vineri spre sambata la numai 62 de ani. Fostul fotbalist nu avea probleme cardiace și din primele informații, a murit in somn, in urma unui infarct. Citeste si: Mesajul emotionant al fiului lui Ilie Barbulescu dupa moartea…