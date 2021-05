Stiri pe aceeasi tema

- La doar 21 de ani, Kai Havertz a adus victoria lui Chelsea în finala Ligii Campionilor împotriva lui Manchester City, marcând unicul gol al partidei. La final, mijlocașul londonezilor nu a putut sa realizeze ceea ce a reușit. „Nu stiu ce sa spun. Nu am cuvinte. Am asteptat…

- Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetatenii" au ratat ocazia de a-si trece in palmares prima Liga a Campionilor. Numit la sfarsitul lui ianuarie la Chelsea, managerul german a transformat echipa albastra, i-a dat…

- Ederson (27 de ani), goalkeeperul brazilian al lui Manchester City, a marcat 10 goluri din 11 incercari la antrenamentul dinaintea finalei Ligii Campionilor cu Chelsea. Ederson Santana de Moraes, cunoscut drept Ederson, joaca din 2017 la Manchester City. Care l-a cumparat cu 40 de milioane de euro de…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Manchester City și Chelsea se infrunta sambata, de la ora 22:00, in marea finala a Ligii Campionilor 2020/2021. Cel mai așteptat meci al sezonului ii aduce fața in fața pe Pep Guardiola și Thomas Tuchel, pe Kevin de Bruyne și N'Golo Kante, iar lumea fotbalului se conecteaza la cele 90 (sau 120 de minute)…

- Marea finala a Champions League se va disputa la Porto, pe "Dragao", iar fanilor li se va permite accesul în tribune. Uefa a anunțat câte bilete vor primi Manchester City și Chelsea, precum și prețurile tichetelor. Pe 29 mai, formațiile pregatite de Pep Guardiola și Thomas…

- Manchester City și Chelsea continua pregatirea intensa pentru finala Ligii Campionilor, programata pe 29 mai, iar Pep Guardiola și Thomas Tuchel au ocazia, in meciurile din Premier League, sa faca ultimele retușuri inaintea ultimului mare meci al acestui sezon european. In timp ce catalanul are deja…

- Manchester City s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. Echipa antrenata de Pep Guardiola castigase si primul joc cu acelasi scor, 2-1.…