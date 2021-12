Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul slujbei de Craciun, papa Francisc a tras un semnal de alarma cu privire la indiferența a oamenilor fața de problemele celor din jur, transmite DPA, potrivit Agerpres. Suvernanul Pontif a lansat un apel pentru pace si impotriva violentei domestice. „Continuam sa asistam la un mare numar de…

- ”Fie ca lumina si sustinerea celor care cred si actioneaza, chiar si impotriva curentului, in favoarea intalnirii si dialogului si care nu lasa metastazele unui conflict cangrenat, sa se raspandeasca in Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif in traditionalul sau mesaj de Craciun, in fata unor credinciosi…

- Papa Francisc a indemnat sambata, in ziua Craciunului, la „dialog” pentru „a nu lasa sa se raspandeasca metastazele unui conflict cangrenat” in Ucraina, unde tensiunile cu separatistii prorusi alimenteaza temeri cu privire la o escaladare militara, si a deplans, in binecuvantarea sa Urbi et Orbi, razboaiele…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Cu o zi inainte, Suveranul Pontif s-a rugat ca Sarbatorile de Craciun sa aduca liniste si seninatate tuturor celor care sunt coplesiti de griji. Totodata, le-a cerut credincioșilor sa nu iși lase singuri bunicii, ci sa-i viziteze, respectand normele impuse de pandemie.Papa a mai spus ca se roaga pentru…

- Papa Francisc a cerut liderilor mondiali, care se reunesc saptamana viitoare la conferința ONU privind schimbarile climatice de la Glasgow, sa ofere „raspunsuri eficiente” la urgențele pe probleme de mediu și sa ofere „speranța concreta” generațiilor viitoare, intr-un mesaj inregistrat publicat de BBC.Vorbind…

- Papa Francisc a lansat duminica un apel comunitatii internationale sa acorde prioritate rezolvarii crizei migrantilor in Libia, dupa un summit european in finalul caruia tarile membre au ramas divizate cu privire la atitudinea de adoptat fata de fluxul migrantilor spre Europa, relateaza France Presse.…

- Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu drept cea mai ambițioasa incercare de reforma a Bisericii Catolice din ultimii 60 de ani. Ea consta intr-un proces de doi ani in care va fi consultata fiecare parohie catolica din intreaga lume cu privire la direcția viitoare a Bisericii și a inceput la Vatican…