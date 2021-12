Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis multumeste romanilor, in mesajul de Anul Nou, pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea si simtul civic deosebit de care au dat dovada si in acest an dificil. In opinia sa, ca natiune, trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din aceasta criza sanitara teribila.…

- Cu o zi inainte, Suveranul Pontif s-a rugat ca Sarbatorile de Craciun sa aduca liniste si seninatate tuturor celor care sunt coplesiti de griji. Totodata, le-a cerut credincioșilor sa nu iși lase singuri bunicii, ci sa-i viziteze, respectand normele impuse de pandemie.Papa a mai spus ca se roaga pentru…

- Papa Francisc a numit joi prima femeie la conducerea guvernatoratului statului Vatican, sora franciscana Raffaella Petrini. Suveranul Pontif a pledat in repetate randuri pentru o mai mare egalitate de gen in cadrul Bisericii Catolice.

- ”A venit timpul sa actionam si sa actionam imprreuna” impotriva modificarilor climatice, pandemiei covid-19 si saraciei, avertizeaza Papa Francisc intr-un text publicat duminuca de cotidianul italian Il Corriere della Sera, relateaza AFP, informeaza News.ro. Acest text este prefata scrisa…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. El a ajuns azi-noapte la Roma, insoțit de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Prima sa oprire oficiala va fi la Vatican unde va fi primit de Papa Francisc. Dupa…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a primit un cadou inedit de la prim-ministrul Frantei, pe care l-a primit la Vatican. Jean Castex i-a adus suveranului pontif un tricou al lui Lionel Messi, inramat si cu autograful fotbalistului.

- Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu ca fiind cea mai ambițioasa incercare de reforma a bisericii catolice din ultimii 60 de ani, anunța BBC, conform Mediafax. Un proces de consultare a fiecarei parohii catolice din intreaga lume cu privire la viitoarea direcție a Bisericii a inceput…