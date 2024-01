Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spus in ultima zi din an ca orașul Roma trebuie sa iși imbunatațeasca serviciile de baza pentru rezidenți și vizitatori inainte de inceperea Anului Sfant 2025, care se așteapta sa atraga zeci de milioane de pelerini, transmite Reuters.

- Un incendiu a izbucnit joi seara tarziu intr-o cladire cu mai multe etaje din orasul Odesa, dupa ce initial s-a raportat ca spre zona respectiva se indreapta drone de atac, relateaza Reuters, citat de news.ro"O cladire inalta din Odesa a fost avariata de o drona doborata", a anuntat Oleh Kiper, guvernatorul…

- Peste 140 de suporteri au fost arestati la Amsterdam pentru acte de vandalism la metrou inainte de meciul castigat joi de Ajax Amsterdam in fata echipei AEK Atena, scor 3-1, in Liga Europa, informeaza presa locala, potrivit Reuters, noteaza News.ro.Suporterii s-au incaierat dupa ce trenurile in care…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al Directiei Nationale Anticoruptie.Potrivit informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata, rechizitoriul a fost inregistrat la Tribunalul Arges pe…

- Papa Francisc sufera de o inflamație a plamanilor și se afla intr-o stare „buna și stabila”, primind un tratament intravenos cu antibiotice. Iși va limita activitațile in urmatoarele zile pentru a-și conserva forțele, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant Matteo Bruni a…

- Primaria Vicovu de Sus a inceput lucrarile la prima șosea de centura a orașului. Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a declarat ca șoseaua de centura va fi compusa din doua tronsoane de drumuri existente care se modernizeaza in momentul de fața prin doua proiecte finanțate in cadrul Programului…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Primarul orasului Pogoanele, Florin Dumitrascu, da o veste buna locuitorilor si anunta ca inainte de instalarea timpului rece vor incepe lucrarile la constructia strazii ce va ocoli localitatea, astfel incat tot traficul rutier ce tranzita orasul spre si dinspre Bucuresti sa fie deviat pe o varianta…