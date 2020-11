Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc ii critica pe opozantii purtarii mastii si a altor restrictii impuse de state din intreaga lume pentru combaterea pandemiei de SARS-CoV-2 intr-o carte publicata luni, acuzandu-i pe acestia ca „sunt incapabili sa iasa din mica lor lume de interese”.

- Papa Francisc i-a criticat, intr-o carte publicata luni, pe opozantii mastilor si altor restrictii impuse pentru a limita raspandirea pandemiei de noul coronavirus care, sustine el, nu ar protesta "niciodata" impotriva mortii lui George Floyd, relateaza AFP. "Anumite grupuri au protestat,…

- Intr-o carte publicata luni, papa Francisc i-a criticat pe cei care se opun purtarii maștilor și se declara impotriva restricțiilor impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului, susținand ca aceștia nu ar protesta „niciodata” impotriva morții lui George Floyd, relateaza Agerpres.„Anumitegrupuri…

- China intenționeaza sa adauge in programa școlara cursuri care sa descrie lupta „eroica” a țarii impotriva Covid-19, fara a menționa insa efectele la nivel global ale pandemiei, transmite stirileprotv.ro. Noile cursuri ii vor invața pe elevi despre „faptul ca partidul și statul au pus intotdeauna viața…

- Ciocniri intre protestatari si politisti s-au produs vineri in centrul orasului Barcelona, unde sute de persoane s-au adunat pentru a manifesta impotriva restrictiilor de circulatie impuse pentru a incetini raspandirea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.

- Protestatarii anti-guvernamentali thailandezi s-au adunat in fata monumentului democratiei și cer o noua constitutie, noi alegeri si incetarea legilor represive, conform AP. Ei considera ca legea de urgenta pentru coronavirus ascunde, de fapt, interese politice, relateaza Mediafax.Tinerii…

- Europarlamentarul PMP, Traian Basescu, a declarat ca pentru un presedinte nu este suficient sa ceara poporului sa se spele pe maini cand sistemul de sanatate al tarii este pe punctul de a se prabusi, el afirmand ca autoritatile romane ar trebui sa contacteze Rusia cu privire la posibilitatea importarii…

- India analizeaza autorizarea de urgenta a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in special pentru varstnici si persoane care lucreaza in medii foarte riscante. Numarul infectiilor din tara a depasit 4,75 de milioane. In ultima luna, India a raportat zilnic peste 1.000 de decese din cauza COVID-19,…