Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta din cauza conflictului armat din tara vecina, la scurt timp dupa de Parlamentul de la Budapesta a amendat Constituția pentru ca o astfel de masura sa poata fi luata, informeaza Agerpres , care preia agenția MTI. Starea de urgența va intra in vigoare incepand…

- Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti, 24 mai, spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr o tara vecina, a anuntat prim ministrul Viktor Orban intr un mesaj video pe Facebook, transmite MTI.Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia…

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…

- Premierul japonez, Fumio Kishida, a anuntat luni ca tara sa va pune embargo asupra importurilor de petrol rusesc, dar isi mentine interesul in ceea ce priveste proiectele energetice cu Moscova, pentru a minimiza impactul asupra aprovizionarii cu energie, relateaza agentia EFE. „Pentru o tara precum…

- In timp ce Vladimir Putin se pregatește sa celebreze, luni, victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, acțiunile lui in Ucraina ”fac de rușine Rusia și sacrificiile istorice ale poporului rus”, au subliniat, duminica, țarile G7 intr-un comunicat comun, transmite AFP și BFMTV. In cadrul unei…

- Papa Francisc și-a cerut scuze, pentru faptul ca, la audiența generala, din cauza durerilor la genunchi, nu a putut sta in picioare. Acesta este motivul pentru care suveranul pontif a renunțat la unele activitați aflate pe agenda sa, inclusiv la participarea la Consiliul cardinalilor, a anunțat Matteo…

- Autoritațile din Republica Moldova au anunțat ca de sambata, 16 aprilie, va fi ridicata starea de urgența sanitara introdusa ca urmare a pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut, vineri, de ministra sanatații a guvernului Republicii Moldova, Ala Nemoronco, pe pagina sa de Facebook.

- Papa Francisc a condamnat vineri, la Vatican, "razboiul odios" impotriva "fratilor nostri ucraineni fara aparare", in cadrul unei ceremonii dedicate Ucrainei si Rusiei, relateaza AFP. "Zilele acestea (...) bombele distrug casele multora dintre fratii nostri ucraineni fara aparare", a declarat Suveranul…