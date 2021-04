Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis sambata condoleante reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Familiei Regale, dupa decesul sotului ei, printul Philip, invocand totodata amintirea unui barbat ”devotat mariajului sau si familiei”, informeaza AFP si EFE, citate de Agerpres. ”Intristat sa aflu de moartea sotului…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost supus cu succes unei proceduri medicale pentru tratarea unei afectiuni cardiace preexistente, a informat joi Palatul Buckingham, transmit AFP și BBC, potrivit Agerpres.„Ducele de Edinburgh a suferit ieri (miercuri)…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost supus cu succes unei proceduri medicale pentru tratarea unei afectiuni cardiace preexistente, a informat joi Palatul Buckingham, transmit AFP, DPA si EFE, potrivit AGERPRES. "Ducele de Edinburgh a suferit ieri (miercuri)…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramâne câteva zile în spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, în timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh…

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…

- Printul Philip, in varsta de 99 ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a petrecut cea de-a saptea noapte in spital dupa ce a fost internat saptamana trecuta ca masura de precautie, informeaza Reuters marti. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat saptamana trecuta, marti seara, la…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a felicitat pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan, la aflarea vestii ca ducele si ducesa de Sussex asteapta al doilea copil, relateaza dpa si Reuters, noteaza Agerpres. "Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, printul de Wales si intreaga…

- Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost vaccinați anti-COVID-19. Regina Marii Britanii și ducele de Edinburgh au primit prima doza de vaccin împotriva coronavirusului, au transmis, sâmbata, reprezentanții Palatului Buckingham. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a…