- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Romania‘s centrist ruling coalition faced possible collapse on Thursday as a junior party withdrew support for the prime minister in a row over the sacking of its justice minister, threatening economic recovery and prolonged instability, according to Reuters. The dismissal of Stelian Ion deepened rifts…

- Ministrul Justiției Stelian Ion a plecat, a nu se știe cata oraa, dezamagit de la ședința coaliției, unde ar fi trebuit sa se discute din nou desființarea Secției Speciale de Investigare a magistraților (SIIJ), pe care formațiunea din care face parte, USR PLUS, și-o dorește atat de tare, incat amenința…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la 20 de luni de inchisoare, dupa ce a fost prins, luni, transportand 16 kilograme de cocaina in portul Calais. In fața instanței, barbatul in varsta de 25 de ani a precizat ca iși da seama de gravitatea faptei comise, insa credea ca transporta cannabis. …

- Oil prices recouped some losses on Monday but were still down after OPEC+ overcame internal divisions and agreed to boost output, which sparked concerns about a crude surplus as COVID-19 infections continue to rise in many countries, according to Reuters. Brent crude was down 61 cents, or 0.8%, at…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe, marti, planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE, destinat stimularii investitiilor. La reuniunea lor de la Bruxelles,…