Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Seleși și-a construit o casa la Maramureș, in satul Botiza. Acolo a petrecut și Paștele alaturi de familia sa și de prietenii apropiați. Dincolo de cariera lui in televiziune și de emisiunea „Batem Palma?” pe care o prezinta la Pro TV, Cosmin Seleși are o familie frumoasa. E casatorit de peste…

- Elevii revin miercuri la scoala , in ultimul modul din acest an școlar. Elevii și preșcolarii se vor intoarce la cursuri pe data de 8 mai, dupa Sarbatorile Pascale. In ultimul modul al anului școlar 2023-2024, cel cu numarul 5, elevii vor reveni la scoala de miercuri, 8 mai 2024 pana vineri, 21 iunie…

- Dani Oțil și soția lui au plecat intr-o vacanța de lux in urma cu cateva zile. Cei doi și-au facut bagajele și au plecat in Marrakech, o destinație populara in randul celor care vor cateva zile de relaxare intr-un loc de poveste, la caldura.

- Elevii intra in vacanța de primavara 2024. Cate zile libere vor avea de 1 Mai și Paște. Calendar an școlar și examene Elevii intra in vacanța de primavara 2024, vineri, 26 aprilie, dupa terminarea cursurilor. Vor avea o saptamana și jumatate de vacanța, apoi se intorc la școala. Perioada include zilele…

- Anul acesta, Romania se afla in topul destinațiilor spre care se va zbura de Paște, semn ca romanii din diaspora se intorc acasa pentru sarbatori. De asemenea, București este in topul orașelor preferate de aceștia. In privința tarifelor medii, prețurile zborurilor sunt similare celor de anul trecut,…

- Tanarul Andrei Florian, in varsta de doar 18 ani, se pregatește intens pentru urmatoarele meciuri, avand o primavara plina de provocari. Pe 29 martie urca in ring in Dynamite Fighting Show (gala lui Moroșanu), iar la doar o saptamana dupa, pe 5 aprilie, acesta va boxa la București. Acest articol Andrei…

- Ajustarea in structura anului școlar implica o coincidența cu sarbatorile pascale ortodoxe, iar parinții trebuie sa-și ajusteze planurile in funcție de aceasta The post PLANIFICAREA VACANȚEI Vacanța de Paște 2024 pentru Elevi first appeared on Informatia Zilei .

- Modulul al III-lea al anului școlar 2023-2024 incheie astazi, 16 februarie, in Neamț și alte 25 de județe incepand așa numita „vacanța de schi”. Aceasta perioada libera a fost creata pentru susținerea turismului de iarna și perioada efectiva a vacanței a fost lasata la latitudinea fiecarui județ, care…