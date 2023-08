Papa Francisc a condamnat “atitudinea foarte puternica, organizata și reacționara” din biserica americana și a spus ca doctrina catolica permite schimbarea in timp, scrie Euronews.com Papa Francisc a spus ca unii conservatori au inlocuit credința cu ideologia și ca o ințelegere corecta a doctrinei catolice permite schimbarea in timp. Comentariile lui Francisc au fost o […]