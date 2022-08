Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca doreste sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a spus duminica ca isi doreste foarte mult sa viziteze Ucraina, ca parte a eforturilor sale de a incerca sa opreasca razboiul inceput in urma cu cinci luni si pe care l-a denuntat in mod repetat, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca doreste sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters.

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat…

- Guvernul de la Kiev l-a invitat din nou pe Papa Francisc sa viziteze Ucraina si i-a cerut suveranului pontif sa continue sa se roage pentru poporul ucrainean, a spus un purtator de cuvant al diplomatiei ucrainene, conform Reuters.

- Guvernul de la Kiev l-a invitat din nou pe Papa Francisc sa viziteze Ucraina și i-a cerut suveranului pontif sa continue sa se roage pentru poporul ucrainean, a spus un purtator de cuvant al diplomației ucrainene, conform Reuters.

- Papa Francisc a acuzat in mod implicit Rusia, joi, de „cucerire armata, expansionism si imperialism” in Ucraina, numind conflictul un „razboi de agresiune crud si fara sens”, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a acuzat in mod implicit Rusia, joi, de ”cucerire armata, expansionism si imperialism” in Ucraina, numind conflictul un ”razboi de agresiune crud si fara sens”, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…