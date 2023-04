Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari mistere din Italia - disparitia unei eleve la Vatican in urma cu 40 de ani - a intrat marti intr-un nou capitol cand fratele ei s-a intalnit cu un investigator al Vaticanului caruia Papa Francisc i-a dat mana libera sa ajunga la capatul firului anchetei, oriunde ar putea duce…

- Papa Francisc, care a fost externat weekendul trecut in urma unei bronsite, nu va conduce devotiunea "Drumul Crucii" din cauza vremii nefavorabile, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters.Pontiful, in varsta de 86 de ani, va participa in continuare la slujba din Vinerea Mare in Bazilica…

- Noaptea pe care Papa Francisc a petrecut-o in spitalul Gemelli din Roma a fost „linistita”, a declarat joi, 30 martie, o sursa de la Vatican, la o zi dupa ce Suveranul Pontif a fost internat pentru o infectie respiratorie , transmite Reuters . Potrivit agenției de știri italiene ANSA, personalul medical…

- Papa Francisc, 86 de ani, a ajuns miercuri, 29 martie, la spitalul Gemelli din Roma, pentru a efectua mai multe teste care au fost „programate”, potrivit unui comunicat transmis de Vatican, citat de Reuters. „Sfantul Parinte se afla la spitalul Gemelli din aceasta dupa-amiaza pentru unele controale…

- Presedintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a ordonat inchiderea ambasadei Vaticanului la Managua si a celei nicaraguane la Sfantul Scaun, a declarat duminica agentiei Reuters o oficialitate de rang inalt a statului papal.Ministerul de externe nicaraguan a afirmat, dupa ce au aparut informatii…

- Papa Francisc a fost nevoit sa anuleze joi o audienta din cauza unei "raceli puternice", potrivit Vaticanului, care afirma ca suveranul pontif a renuntat si la discursurile pe care trebuia sa le sustinuta la alte intruniri programate, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.