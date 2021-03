Papa Francisc, către emigranți: "Întoarceți-vă în Irak, dacă puteți" "Poporul irakian are dreptul sa traiasca în pace, are dreptul sa redescopere demnitatea care îi aparține", a spus Papa Francisc în audiența generala, reamintind de "vizita sa istorica" în Irak, așa cum a definit-o el însuși, potrivit ANSA.



"Radacinile sale religioase și culturale sunt milenare: Mesopotamia este leaganul civilizației; Bagdadul a fost un oraș de importanța primara de-a lungul istoriei, care a gazduit secole întregi cea mai bogata biblioteca din lume. Ce a distrus-o? Razboiul. Întotdeauna, razboiul este monstrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

