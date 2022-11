Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost primit de catre Papa Francisc, la Vatican, si au discutat, intre altele despre Ucraina, eutanasie si Haiti, relateaza AFP. In ceea ce priveste Razboiul rus din Ucraina, seful statului francez a evocat luni, in aceasta a treia intalnire cu Suveranul Pontif,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avertizat, joi seara, cu ocazia summitului Consiliului European, ca nu ar fi bine ca Germania sa se "autoizoleze" in cadrul Uniunii Europene, in contextul disputelor in materie de energie si aparare.

- Unele spitale din Germania se confrunta cu un risc in crestere de faliment din cauza costurilor ridicate ale energiei, a atentionat ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, scrie Agerpres , care preia agenția DPA. „Daca nu luam masuri rapid si realmente in mod drastic, vor fi inchideri”, a declarat ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere.