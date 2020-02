Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete, nu si-a anulat nicioata atat de multe audiente oficiale sau evenimente in cei sapte ani de cand a fost numit. Biroul de presa al Vaticanului a transmis ca el isi continua munca din resedinta Santa Marta din…

- Papa Francisc si-a anulat, pentru a treia zi consecutiv, angajamentele oficiale, dupa ce ultima data a fost vazut in public, miercuri, tusind si suflandu-si nasul, scrie Associated Press potrivit news.ro.Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete,…

- Un copil a fost in centrul atentiei la audienta generala, tinuta de Papa Francisc. In timpul ceremoniei de la Vatican, micul enorias a urcat pe scari si s-a plimbat prin fata Suveranului Pontif si a cardinalilor.

- Papa Francisc si-a cerut public scuze, in timpul primei slujbe din an, dupa ce a lovit cu palma o femeie din mulțime, care il apucase de brat si nu ii mai dadea drumul. Suveranul Pontif a fost filmat, in...

- Papa Francisc a lovit mana unei femei la adunarea din Piata Sfantul Petru, in Ajunul Anului Nou, dupa ce aceasta i-a apucat mana si l-a tras spre ea brusc. Suveranul Pontif a mers in piata pentru a-i saluta pe credinciosi. Dupa ce a salutat si a strans mana mai multor copii, Papa a vrut sa […] Citește…

- Papa Francisc a indemnat duminica oamenii sa vorbeasca unii cu ceilalti in timpul mesei si sa nu-si mai foloseasca telefoanele mobile. Suveranul Pontif a mentionat exemplul lui Iisus, al Mariei si al lui Iosif drept model pe care familiile il pot urma.

- Suveranul Pontif i-a primit pe Muscat si pe familia acestuia sambata dimineata, a anuntat Vaticanul. Audienta a fost mult mai discrete decat cele obisnuite cu sefii de guvern. Jurnalistii nu au avut acces la evenimentul care a fost programat in urma cu cateva luni. Duminica trecuta, Joseph Muscat, suspectat…

- Papa Francisc a fost operat de cataracta in secret, in urma cu cateva luni, iar intervenția chirurgicala oftalmologica a avut loc la clinica Pio XI din Roma, potrivit publicației italiene Il Mesagerro, scrie Mediafax.Papa Francisc a anunțat inca din luna martie a anului trecut ca va fi supus…