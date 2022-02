Papa emerit Benedict al XVI-lea si-a cerut marti iertare si s-a declarat indurerat pentru abuzurile si greselile comise in perioada in care si-a exercitat diferitele functii pe care le-a detinut in cadrul Bisericii Catolice, relateaza EFE, informeaza Agerpres.

Papa emerit a facut aceasta marturisire intr-o scrisoare publicata dupa dezvaluirea raportului privind abuzurile sexuale asupra minorilor in Germania, in care se arata ca era la curent cu cazurile a patru preoti pedofili in vremea in care era arhiepiscop de Munchen.

"Inca o data nu pot decat sa le exprim tuturor victimelor…