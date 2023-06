Panourile fotovoltaice: cât dă statul şi cât trebuie să mai pună fiecare ieşean care participă la programul „Casa Verde” Lumina soarelui i-ar putea scapa de facturile mari la energie electrica pe iesenii care au reusit sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 si au obtinut 20.000 de lei de la statul roman. Cei 3.470 de ieseni care au pus mana pe suma destul de consistenta de la stat isi pot acoperi cheltuielile cu achizitia si montarea panourilor fotovoltaice doar daca mai scot ceva bani din buzunar. „Ziarul de Iasi" a luat „pulsul" catorva firme locale care monteaza sisteme fotovoltaice pentru a afla cu ce preturi se vand prin programul Casa Verde, care este termenul de executie de cand se semneaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

