- Sebastian Rusu, viceprimarul municipiului Brașov, ii invita pe brasoveni sa se bucure de acest aeroport care va deschide multe orizonturi pentru județul nostru. „Vreau sa felicit intreaga echipa a Consiliului Județean Brașov pentru implicarea de care au dat dovada in realizarea acestui aeroport”. El…

- O romanca are o poveste de viața emoționanta, dar și trista in același timp. Femeia și cainele ei au locuit timp de 17 zile pe o canapea dintr-un aeroport din Spania, ceea ce a șocat pe toata lumea care trecea prin acest spațiu public. Autoritațile au incercat sa afle motivul exact al gestului, dar…

- Femeia a ramas pe aeroport timp de 17 zile, fara a da explicații pentru motivul șederii sale acolo. Ea a petrecut acolo tot acest timp, insoțita de cainele ei și doua carucioare cu bagaje. Nimeni nu a reușit sa ințeleaga ce a determinat-o pe femeie sa ramana acolo atata timp.

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…

- Tanarul roman lucra, vinerea trecuta, la o firma subcontractata in zona industriala Iturrondo de Burlada, comunitatea autonoma Navarra din Spania, cand a suferit o lovitura puternica in piept. Romanul de 22 de ani a murit, joi, in spital, informeaza ȘtiriDiaspora.Un utilaj a cazut de pe un stivuitor…

- Rareș Pop, 17 ani, s-a prabușit pe teren in minutul 71 al meciului dintre UTA și Hermannstadt, la 1-0 pentru aradeni. Pop a incercat un șut de la marginea careului, a fost tamponat de Mino Sota, a cazut natural - nimic grav, la prima vedere -, s-a ridicat, parea bine, insa apoi a cazut brusc. Cel mai…

- A intrat in panica totala și asta avea sa ii aduca sfarșitul. O femeie de 56 de ani, speriata, dupa ce un barbat a intrat in casa ei ca sa se razbune pentru un conflict cu fiii ei, a cazut in gol de la etajul 3.

- Zeci de pasageri care urmau sa ajunga in Republica Moldova din Tel Aviv, așteapta de doua zile sa revina in țara, anunța Noi.md Un cititor Noi.md, a declarat ca zborul 5F448, planificat pentru data de 26 martie nu a fost posibil. Asta deoarece, tot salonul aeronavei s-a umplut cu fum, chiar inainte…