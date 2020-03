Panica la CNN. Un cunoscut prezentator a fost diagnosticat cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat pe contul sau de Twitter ca s-a infectat cu coronavirus. Pana nu demult acesta milita pentru imunizarea colectiva, insa pe masura ce numarul cazurilor a crescut, și-a schimbat punctul de vedere și a impus masuri drastice in regat.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anuntat vineri intr-un mesaj video postat pe Twitter ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. „In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus", a declarat Johnson. „Ma aflu acum in autoizolare, dar voi…

- Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis…

- Medicul psihiatru Alexandru Paziuc a vorbit intr-un interviu pentru Adevarul despre modul in care panica creata de coronavirus modifica comportamentul oamenilor, pertuba capacitatea de intelegere si de reactie.

- Medicul infecționist Ion Ștefan a vorbit miercuri la Antena 3 despre pandemia de coronavirus. „Nu mi-e teama de coronavirus, ci de epidemia de panica in randul populatiei”, a spus el. „Era previzibil sa ajungem la o pandemie pentru ca amplitudinea fenomenului, infecțiozitatea extrema a acestei…

- Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate in Florida si Michigan, iar numarul total a depasit o mie. In total, 38 de state americane au pacienti testati pozitiv. Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California si New York, cu peste 170. Dupa California, Massachusetts…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…

- Prim-vicepreședintele Iranului, Eshaq Jahangiri, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. El este deja sub tratament. Totodata, peste 8% dintre parlamentarii iranieni au fost infectați cu virusul din...